Синоптик Наталья Диденко рассказала, какая жара будет в среду в Украине.

"Европа, вплоть до северных краев, завтра погрузится в тепло и даже жару. Только Испания и Португалия, на радость пешим туристам, окажется в свежем воздухе… В Украине также или тепло, или очень тепло", – сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Днем 30 мая ожидается +25-29 градусов. Жарче всего будет на западе страны, а вот на востоке попрохладнее – до +22+24 градусов.

"Без дождя. Разве что какие-то облака походят по западным областям и над Черниговской областью", – уточнила Диденко.

Погода в Киеве 30 мая будет сухой и теплой. Максимальная температура воздуха достигнет отметки в +28 градусов.

"У кого на домашних термометрах будет +40 градусов – не пугайтесь, это только температура разогретого стекла вашего заоконного термометра", – добавила Диденко.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала Страна, 29 мая в Украине будет жарким, почти на всей территории страны высокая угроза пожаров.

Ранее синоптик показала карту погоды в Украине и предупредила о приближении жары после Троицы.