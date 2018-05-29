Укргидрометцентр не обещает осадков 30 мая. В среднем днем по Украине будет +25 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10-15 градусов.

Жарче всего на Закарпатье и юге страны – до +28, на западе и в центре +27, на востоке +26.

В северных областях температура будет отличаться: от +25 до +27.

В Киеве сухо, ночью 13-15, а днем ​​26-28 выше нуля.

На четверг, 31 мая, синоптики обещают усиление жары, на севере возможен небольшой дождь.

В южных областях температура воздуха поднимется до +29, на один-два градуса станет теплее и в других регионах.

В столице прогнозируют дождь, температура не изменится.

Фото: meteo.gov.ua/

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.

Как сообщала Страна, 29 мая в Украине будет жарким, почти на всей территории страны высокая угроза пожаров.

Мы писали, что бушующий в США шторм Альберто ослаб до уровня тропической депрессии.

Ранее стало известно, что синоптик обещает похолодание в Украине после почти недели летней жары.



