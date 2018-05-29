Водители не должны платить за неисправность или изъяны дорог Украины. Материальная ответственность за состояние дорожного полотна возлагается на соответствующие органы и структуры, у которых оно находятся на балансе.

Такое постановление приняла Большая палата Верховного суда Украины, при рассмотрении дела №373/1281/16-ц. Она обязала городской совет возместить ущерб, нанесенный автомобилю во время аварии по вине дорожного полотна, передает UBR.

В данном случае речь шла о Переяслав-Хмельницком городском совете и возмещении за ремонт Renault Lodgy 38,4 тысяч гривен.

ДТП из-за плохих дорог - очень распространенное явление в Украине. Страдают и машины, и люди в ходе аварий. Чаще всего водители несут все убытки на себе, реже - платят страховые компании. Далеко не все украинские авто застрахованы на текущий момент.

Юристы рассказывают, что люди достаточно часто выигрывают судебные иски о взыскании ущерба. Однако это вовсе не значит, что они всегда получают присужденные им суммы.

Денег можно дожидаться годами, а можно и вовсе не получить даже при наличии соответствующего постановления суда.

Как сообщала "Страна", микроавтобус вооруженных сил Украины Mazda E2200 ехал со стороны Очакова, в направлении Одесской трассы и попал в ДТП на разбитом участке дороги водитель притормозил перед ямой. В этот момент сзади микроавтобус "догнал" двигавшийся следом седельный тягач DAF с полуприцепом.

Напомним, что на Буковине дорожный рабочий ударил прохожего лопатой, в ответ на замечание.