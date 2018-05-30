Кабмин намерен ввести еще один вид хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию. Речь идет о взятии, переработке и хранении донорской крови и ее компонентов, реализации изготовленных из них препаратов.

Изменения предлагается внести в Закон "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

Соответствующий законопроект № 8408 зарегистрирован в ВР.

Законом "О донорстве крови и ее компонентов" предусмотрено, что такую деятельность могут вести как специализированные государственные учреждения здравоохранения, так и субъекты предпринимательской деятельности при наличии лицензии.

В то же время действующая редакция Закона не предусматривает лицензирования этого вида услуг.

Как сообщала "Страна", Кабмин хочет продавать на экспорт украинскую кровь.

Мы писали, как украинки становятся "инкубаторами" для иностранцев.

Ранее мы писали, что хирург, который выжигал на печени спящих пациентов свои инициалы, отделался штрафом.