Политик, историк, общественный деятель и экс-дипломат Роман Бессмертный сообщил о намерении баллотироваться в президенты Украины.

"Я действительно буду баллотироваться в президенты. Придет время и я оформлю все документально", - сказал он на встрече с журналистами "Какой мы хотим видеть Украину", передает LB.

Бессмертный отметил свой значительный профессиональный опыт и рассказал о видении современных угроз.

Роман Бессмертный - народный депутат II, III, IV и V созывов, с 1997 до 2002 года был постоянным представителем президента Леонида Кучмы в Верховной Раде. В феврале 2005 года стал вице-премьер-министром Украины по вопросам административно-территориальной реформы, но со скандалом ушел с этой должности уже в июле, после чего сконцентрировался на партийном строительстве в партии Виктора Ющенко - "Наша Украина".

Позже работал на должности заместителя главы секретариата президента Украины (2007-2008 годы), а в первый год президентства Виктора Януковича - послом в Белоруссии.

Роман Бессмертный до апреля 2016 года был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщала "Страна", в марте 2016 года Бессмертный вступил в "Аграрную партию", но затем сложил с себя полномочия руководителя аппарата этой политической структуры.

Также он заявил, что все участники АТО могут оказаться за решеткой из-за новых законов по Донбассу.