Народные депутаты намерены уполномочить Кабмин утверждать порядок, по которому будет осуществляться государственный надзор за соблюдением законов и других нормативных актов об охране труда и государственный контроль за соблюдением законодательства о занятости населения. Также предлагается возобновить трудовые проверки предприятий в зоне АТО.

Комитет по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рекомендует ВР принять за основу соответствующие законопроекты № 8045 и № 8101.

Кабмин зарегистрировал в ВР проект № 8045 15 февраля 2018 года. Законопроект № 8101 был зарегистрирован 7 марта 2018 года.

Также, в частности, предложено внести изменения в Закон "Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", согласно которым меры контроля органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, охране и гигиене труда, занятости населения и государственного горного надзора будут осуществляться в установленном этим Законом порядке с учетом особенностей, определенных законами в соответствующих сферах и международными договорами.

Поддерживая законопроект № 8045, депутаты высказали замечания, в частности, на счет того, что проект и в дальнейшем распространяет действие Закона на инспекторов труда.

Кроме того, предложено не распространять действие моратория на проведение Гоструда плановых и внеплановых проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в зоне проведения АТО, кроме населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, расположенных на линии столкновения.

Напомним, 30 апреля 2018 года началась операция Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Ранее на этой территории проводилась АТО.

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