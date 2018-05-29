В Киевской области в селе Ивановка злоумышленники совершили разбойное нападение вблизи АЗС. Они хотели заправить свой автомобиль бензином местного жителя.

Нападавшие жестоко избили мужчину, отобрали деньги, мобильный телефон и слили из бака его автомобиля 15 литров бензина, сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Киевской области.

Залив топливо до своего "ВАЗа", они поехали дальше развлекаться и попали в ДТП, взлетев в кювет. К счастью, никто не пострадал.

Оперативники Богуславского отделения полиции в течение часа установили, разыскали и задержали двух подозреваемых.

Благодаря оперативному сообщению о преступлении по спецлинии "102" от пострадавшего, полицейские разыскали и задержали подозреваемых - жителей Житомирской и Черкасской областей 18 и 20 лет. До избрания меры пресечения они будут находиться под стражей.

Досудебное расследование продолжается в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області

Как сообщала "Страна", в Донецке вторую неделю продолжаются серьезные перебои с бензином. Местные жители стараются заправиться загодя, чтобы с утра спокойно поехать по своим делам.

Напомним, что цены на нефть резко пошли вниз после долгого выхода на максимум за четыре года.