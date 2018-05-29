Сегодня, 29 мая курс гривны на межбанковском валютном рынке укрепился на 2 копейки до 26,11 грн/$1 с 26,125 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,10-26,12 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 29 мая аукцион не проводил.

При этом Нацбанк укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 30 мая 2018 г сразу на 5 копеек до уровня 26,098943 грн/$1 по сравнению с уровнем 26.149490 грн/$1 на 29 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что курс валют НБУ на 29 мая. Доллар вверх, евро - вниз.

Также доллар начал дорожать. Прогнозы от банкиров.