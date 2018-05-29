Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл проведут медовый месяц в Канаде. Ранее предполагалось, что они поедут в Африку - в Намибию, где они побывали в качестве волонтеров.

Об этом сообщает ТMZ.

"Герцог и герцогиня Сассекские собираются в Альберту, в канадский Fairmont Jasper Park Lodge в качестве их послесвадебной поездки", - говорится в публикации.

Точная дата прибытия молодых пока неизвестна. Издание отмечает, что их охрану будет обеспечивать как британская, так и канадская стороны.

Ранее Меган Маркл жила как раз в Торонто - самом крупном городе Канады.

Как сообщала Страна, принц Гарри и Меган Маркл уехали со свадьбы на электрокаре за 350 тысяч фунтов.

Мы писали, что на свадьбе Гарри и Меган подадут лангустинов, цыплят, спаржу и макаруны.

Ранее Меган Маркл удивила феминистскими жестами в день свадьбы.