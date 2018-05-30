Появилось видео, как молния ударила в Эйфелеву башню
В понедельник, 28 мая во время грозы в Париже в Эйфелеву башню ударила молния.
Видео произошедшего опубликовал в Twitter администратор Метеорологической ассоциации Infoclimat Дориан Дзядула.
Молния попала в главную парижскую достопримечательность, при этом на ее вершине были установлены молниеотводы.
На видео видно, как мощная молния бьет в знаменитую башню и вызывает огромную ослепительную вспышку.
De l'#orage sur #Paris ce soir et la #TourEiffel encore une fois faisant office de paratonnerre avec cette spectaculaire foudre aux alentours de 20h45 ! (Webcam @Meteovilles ) @Paris @infoclimat @meteofrance @KeraunosObs pic.twitter.com/7aEoEjUNhH— Dorian Dziadula (@DorianDziadula) 28 травня 2018 р.
Видео: twitter.com/DorianDziadula
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Отметим, что в апреле Эйфелеву башню закрывали из-за забастовки персонала.