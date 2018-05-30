В понедельник, 28 мая во время грозы в Париже в Эйфелеву башню ударила молния.

Видео произошедшего опубликовал в Twitter администратор Метеорологической ассоциации Infoclimat Дориан Дзядула.

Молния попала в главную парижскую достопримечательность, при этом на ее вершине были установлены молниеотводы.

На видео видно, как мощная молния бьет в знаменитую башню и вызывает огромную ослепительную вспышку.

Видео: twitter.com/DorianDziadula

Как сообщала "Страна", в Instagram назвали самые популярные у пользователей локации 2017 года. Самой популярной геолокацией в 2017 году назван Диснейленд в США.

Отметим, что в апреле Эйфелеву башню закрывали из-за забастовки персонала.