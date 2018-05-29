ГПУ начала досудебное расследование превышения власти и сокрытия тяжкого преступления, чем признается факт манипуляций с видео доказательствами в деле о стрельбе нардепа Пашинского.

Об этом сообщает адвокат пострадавшего Вячеслава Химикуса Марина Паринова на своей странице в Facebook.

"Ну как "начала", внесла в ЕРДР по решению суда. Возможно это и есть кульминация следственного гения в данном деле", - сообщила Паринова.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура отказывается предоставить видео ранения Вячеслава Химикуса, которое инкриминировали нардепу Пашинскому.

Фото: facebook.com/

Напомним, конфликт между нардепом Пашинским и местным жителем Химикусом произошел на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области вечером 31 декабря 2016 года. В результате инцидента парламентарий получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина - пулю в ногу.

Ранее "Страна" писала о том, что дело о стрельбе нардепа Пашинского в Химикуса "застряло" в суде и не вернулось в ГПУ.

Также мы сообщали, что в Васильковском суде не стали привлекать к ответственности Химикуса по делу Пашинского.