В Вестминстерском аббатстве Лондона 11 июня 2018 года для туристов впервые за 700 лет откроют Бриллиантовую королевскую галерею.

Об этом сообщает пресс-служба Вестминстерского аббатства.

На реставрацию залов потратили более 30 миллионов долларов.

Фото: instagram.com

Посетители смогут зайти в огромные залы галереи, через новую башню с лестницей и лифтом.

Над центральным проходом зала своды возведены на высоте 16-ти метров. Комнаты здесь украсили 300 сокровищ и артефактов из коллекции аббатства.

Это первая крупная перестройка церкви аббатства с 1745 года. Башню, через которую будут подниматься туристы, заложено между домом главы аббатства XIII века и женской часовней XVI века. Галерею и башню открыли специально, чтобы увеличить приток посетителей, которых и так ежегодно сюда приезжает около двух миллионов.

Галерея была создана, чтобы рассказать историю Вестминстерского аббатства в четырех темах: "Здание Вестминстерского аббатства", "Поклонение и повседневная жизнь", "Вестминстерское аббатство и монархия", а также "Аббатство и национальная память".

Видео: instagram.com

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