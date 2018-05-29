Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении бывшего замначальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура 25 мая по материалам досудебного расследования НАБУ направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры", - говорится в опубликованном сообщении.

Сус подозревается в хищении имущества и декларировании недостоверной информации.

НАБУ сообщило Сусу о подозрении в совершении преступлений, квалифицированных по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ст. 366-1 Уголовного кодекса.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Как сообщала "Страна", на экс-важняка ГПУ Суса открыли дело после выступления в суде против Луценко. Известно, что в ЕРДР сведения по делу вносила Генпрокуратура, кому поручено расследование - пока неясно.

Напомним, что по словам экс-следователя ГПУ Суса: провокацию против Гречковского организовал лично генпрокурор Луценко.