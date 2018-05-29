В Святошино четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна на 12 этаже
В Святошинском районе Киева 4-летний мальчик днем выпал из окна квартиры на 12-м этаже.
Об этом сообщили в столичном отделе коммуникации полиции.
Как отмечается, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна многоэтажки на улице Гната Юры. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
"Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в г. Киеве Оксана Поплавская.
По ее словам, полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.
ранее "страна" сообщала, что под Одессой семилетний мальчик выпал с пятого этажа и остался жив.
Также под Киевом группа рейдеров ворвалась в частный дом и выбросила семью на улицу.