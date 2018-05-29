В Святошинском районе Киева 4-летний мальчик днем выпал из окна квартиры на 12-м этаже.

Об этом сообщили в столичном отделе коммуникации полиции.

Как отмечается, ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна многоэтажки на улице Гната Юры. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Сотрудники полиции установили, что мальчик воспитывался в нормальной многодетной семье. На момент трагедии его мать в соседней комнате одевала других детей", - рассказала начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в г. Киеве Оксана Поплавская.

По ее словам, полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

ранее "страна" сообщала, что под Одессой семилетний мальчик выпал с пятого этажа и остался жив.

Также под Киевом группа рейдеров ворвалась в частный дом и выбросила семью на улицу.