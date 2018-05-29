Правительство Украины опубликовано распоряжение об объектах большой приватизации государственной собственности в 2018 году.

Согласно опубликованному пресс-службой Кабмина документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации, хотя при утверждении списка на заседании Кабмина 10 мая говорилось о 26 предприятиях.

Так, в опубликованном списке есть пять облэнерго ("Тернопольоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго") и четыре теплогенерирующих предприятия ("Херсонская ТЭЦ", "Днепровская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Северодонецкая теплоэлектроцентраль"), а также компания "Центрэнерго".

Также в перечень вошли "Объединенная горно-химическая компания", угольная компания "Краснолиманская", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Электротяжмаш", "Днепровский электровозостроительный завод", "Одесский припортовый завод", "Сумыхимпром", "Запорожский титано-магниевый комбинат", "Президент-Отель", ОАО "Ориана", ЧАО "Индар", "Украгролизинг".

Таким образом, в окончательный перечень не попали "Завод алюминиевой фольги", "Аграрный фонд" и "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

"Страна" разбиралась, как будут приватизировать госпредприятия из нового списка Кабмина.

Власти рассчитывают выручить за них рекордную сумму в 21,3 млрд. грн. И надеются на приход стратегических инвесторов, которые реанимируют госпредприятия и создадут тысячи новых рабочих мест.

Отметим, что Одесский припортовый завод с 2015-го по 2018-й годы, подешевел в десять раз.