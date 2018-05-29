В поселке Доманевка Николаевской области 12-летняя девочка получила травмы в результате падения каменной постройки.

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Николаевской области.

"26 мая около 21:30 в дежурную часть Доманевского отделения полиции поступило сообщение от дежурного врача одного из медицинских учреждений, что к ним доставлена 12-летняя местная жительница с телесными повреждениями", - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия, выяснилось, что накануне девочка вместе со своим младшим братом выкопали яму глубиной 0,5 м, в которой начали строить игрушечный дом из шлакоблоков. Однако в какой-то момент каменное сооружение упало на девочку, в результате чего она получила травмы.

Следственным отделением Доманевского отделения полиции начато уголовное производство предварительно по ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание от общественных работ до ограничения свободы на срок до двух лет.

Фото: mk.npu.gov.ua

Сейчас идет расследование, в ходе которого будут устанавливаться все обстоятельства инцидента.

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