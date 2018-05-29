С 29 по 31 мая из-за плановых ремонтных работ жители нескольких столичных улиц останутся без холодной воды.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во вторник, 29 мая, воды не будет по следующим адресам:

с 9:00 29 мая до 04:00 30 мая - ул. Полковая, 55; пер. Полковой, 1;

с 10:00 до 18:00 29 мая - ул. Зверинецкая, 76 (посольство Алжирской Республики), 72а (ч/д); ул. Сорочинская, 2, 2а, 4, 6 (ч/д);

29 мая с 22:00 до 08:00 30 мая - ул. Феодосийская, 22, 24 (ж/д); ул. Рогозовская, 6 (больница), 10а (детсад), 4/16 (ЖЭУ), частные дома на ул. СТК, пер. Слесарном, пер. Остерском, ул. Остерской, ул. Марганецкой, 43-67;

29 мая с 09:00 до 7:30 30 мая - ул. Жмаченко, 2а (ж/д);

29 мая с 11:00 до 19:00 - ул. Ясногорская, 26, 27, 28 (ж/д), 5/30, 9, 9а, 11/9, 13/5, 15, 15а, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 21а, 21б, 21в, 23, 23а, 23б, 23в, 25, 25а, 25б, 25в, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 35б, 37, 37а, 37б, 39, 39а, 39б, 41, 41а, 41б, 41в, 43, 43а, 43б, 43в, 45, 45а, 45б, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 49в, 51, 51а, 51б, 6/28 , 8, 10, 12, 14, 16/7, 18, 18-А, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 24, 28, 28а, 28б, 30, 32 , 34, 36, 36а, 36б (ч/д); пер. Бердянский, 14, 12, 10, 16, 18, 20, 9, 11, 13, 15, 17 (ч/д).



В среду, 30 мая, без воды останутся:

с 09:00 до 24:00 - ул. Полковая, 55, 57, 57а, 57б, 59, 59а, 59в, 61, 61а, 72, 74, 76, 76а, 78, 74/6, 119 (ж/д), 57в (агрофирма).

с 10:00 до 24:00 - пер. Демеевский, 6; просп. Голосеевский, 46а (ж/д);

с 11:00 до 18:00 - ул. Парково-Сырецкая, 7, 9, 11 (ж/д);

с 22:00 30 мая до 07:00 31 мая - ул. Стуса, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14 (ч/д), 2, 5, 7, 9 (ж/д) ул. Семашко, 18 (ж/д) ул. Феодоры Пушиной, 8 (ж/д).

С четверг, 31 мая, воду будут отключать по таким адресам:

31 мая с 20:00 до 7:30 1 июня - ул. Петлюры, 25, 27, 29 (ж/д); ул. Вокзальная, 1, 3, 5, 7, 9 (ж/д) ул. Жилянская, 85 (ТЭЦ)

пл. Вокзальная, 1 (ЦЗВ), 2 (ТЦ), 3, 4 (пригородный вокзал),

ул. Пестеля, 1.

Как сообщала Страна, ранее воду отключали уже неоднократно. Мы писали про адреса, по которым в Киеве отключат воду из-за ремонта.

Также стало известно, что в Киев поступили приборы, которые фиксируют намагниченность счетчиков в квартирах.