Нападающий мадридского "Реала" португалец Криштиану Роналду может в ближайшее время перейти во французский футбольный клуб ПСЖ.

Об этом сообщает португальское издание Sapo.

Агент звездного футболиста Жорже Мендеш прибыл в Париж, чтобы договориться о переходе клиента в французский клуб.

Ранее президент "Реала" Флорентино Перес заявлял, что сумма отступных, прописанная в контракте португальца, составляет 1 млрд евро.

Добавим, что Роналду после победы в Лиге чемпионов в Киеве намекнул, что может покинуть команду.

В СМИ возможными причинами ухода португальца называют невыполнение обещаний клубом. Так, "Реал" обещал увеличить форварду зарплату на 9-10 миллионов евро после победы в финале Лиги чемпионов 2016/2017, однако затем клуб включил в договор новые условия. Также Роналду разозлил интерес "Реала" к Неймару.

Напомним, сегодня, 29 мая "Реал" провел презентацию новой формы на сезон-2018/19, в которой Роналду не принимал участия.

Отметим, в прошлом сезоне Роналду провел за "Реал" 42 матча во всех турнирах и забил 42 гола.

Как сообщала "Страна", Реал вернулся в Мадрид с Кубком Лиги чемпионов.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, наставник англичан, заявил, что команда все - равно поддержит своего вратаря.

Напомним, что в УЕФА назвали сборную лучших футболистов Лиги чемпионов по итогам турнира.