Полиция задержала 52-летнего украинца, который был за рулем автобуса с туристами, попавшего в ДТП в Будапеште.

Об этом сообщает местное издание Index.

В полиции Будапешта сообщили о возбуждении уголовного дела по факту этого ДТП.

Ранее сообщалось, что украинский двухэтажный туристический автобус, следовавший по дороге к аэропорту "Ферихедь", на скорости въехал в ограничитель высоты.

При столкновении снесло практически весь второй этаж автобуса, на котором находилось около 30 пассажиров.

Как сообщала "Страна", в Будапеште снесло второй этаж автобуса с украинскими туристами, около 30 раненых. Автобус Setra из Украины направлялся в аэропорт Ферихедь.

Напомним, что в "Укрзализныце" рассказали о планах запустить прямой поезд "Мукачево - Будапешт".