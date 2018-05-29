Полиция задержала украинца-водителя автобуса, попавшего в ДТП в Будапеште
Полиция задержала 52-летнего украинца, который был за рулем автобуса с туристами, попавшего в ДТП в Будапеште.
Об этом сообщает местное издание Index.
В полиции Будапешта сообщили о возбуждении уголовного дела по факту этого ДТП.
Ранее сообщалось, что украинский двухэтажный туристический автобус, следовавший по дороге к аэропорту "Ферихедь", на скорости въехал в ограничитель высоты.
При столкновении снесло практически весь второй этаж автобуса, на котором находилось около 30 пассажиров.
Как сообщала "Страна", в Будапеште снесло второй этаж автобуса с украинскими туристами, около 30 раненых. Автобус Setra из Украины направлялся в аэропорт Ферихедь.
Напомним, что в "Укрзализныце" рассказали о планах запустить прямой поезд "Мукачево - Будапешт".
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