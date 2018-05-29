В Польше в селе Седлец-Дужи в Силезском воеводстве пьяный 42-летний украинец за рулем Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Volvo. Об этом сообщают польские СМИ.

Как отмечается, само ДТП произошло еще поздним вечером 26 мая. У водителя- виновника ДТП обнаружили почти 5 промилле алкоголя.

В результате аварии 47-летняя пассажирка Mitsubishi Pajero скончалась в больнице. В тяжелом состоянии в больницу 25-летнего водителя Volvo и трех пассажиров.

Фото: osp.pl

Во время допроса прокуратурой украинец признался, что не помнит инцидента.

Считается, что при при наличии 3-5 промилле алкоголя в крови наступает стадия полного отравления алкоголем, появляются проблемы с дыханием, работой сердца, человек находится в состоянии, близком к коматозному, а вероятность смерти без вмешательства врачей становится особо высокой. При количества выше 5 промилле наступает смерть.

Как сообщала "Страна", Mercedes с пьяным водителем за рулем вылетел на встречку и сбил байкеров на Закарпатье.

Мы писали, что в Киеве водитель Hummer устроил пьяное ДТП в котором пострадали пять автомобилей.

Ранее знаменитый баскетболист на Кадиллаке попал в пьяное ДТП и перевернулся на крышу.