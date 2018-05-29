Известная певица, соратница беглого президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий, которая после Евромайдана выступала в России и даже получила премию "Шансон года", вернулась в Киев.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на Instagram певицы.

В Киеве у певицы и ее продюсера и мужа Игоря Лихуты есть квартира и дом.

О возвращении на Родину свидетельствует кадр, опубликованный в соцсети Instagram. На фото пользователи соцсети узнали сад с розарием на даче супругов.

"Только вчера во второй половине дня прилетели домой, Слава Богу! Нет лучшего места на земле!" - подписала снимок Таисия.

Другой снимок говорит о том, что Таисия могла возвратиться в Киеве рейсом из Хельсинки. Правда вылет задержали на целых 3 часа.

Фото: Instagram/tpоvaliyofficial

Фото: Instagram/tpоvaliyofficial

Ранее муж и продюсер певицы Таисии Повалий Игорь Лихута, заявил, что в Украине против их семьи развернута кампании травли. Лихута сказал, что Повалий называют подругой Путина и Януковича.

Также супруг Таисии Повалий Игорь Лихута прокомментировал "Стране" ситуацию с якобы сорванным выступлением Таисии на Куликовом поле в мае 2016 года.