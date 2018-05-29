Совет безопасности ООН сегодня, 29 мая, вечером впервые за полгода проведет заседание, посвященное Украине.

Об этом пишет ТСН.

В Нью-Йорке уже находится министр иностранных дел Павел Климкин. Среди участников дебатов в Совбезе - заместитель генсека по политическим вопросам Розмари ди Карло, помощница по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер и глава миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан. На повестке дня две главные темы: миротворческая миссия на Донбассе и освобождение украинских заключенных.

Кроме этого у Климкина ряд двусторонних встреч с иностранными партнерами, начинается его визит в Нью-Йорк из символического возложения цветов к мемориалу погибших голубых беретов ООН. Ведь именно сегодня международный День миротворцев ООН, который, надо сказать, еще 2002-го года установили по инициативе Украины.

Тем временем Петр Порошенко, переговорив в Киеве с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером, заявил: надеется, что уже в ближайшее время Совбез ООН примет решение о миротворческий контингент в Украине. По крайней мере так ждет украинский президент.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что 1 июня в Берлин отправится заместитель главы Администрации президента для проведения переговоров о подготовке саммита в "нормандском формате".

Ранее "Страна" сообщала, что Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе 29 мая - Климкин.

Также Порошенко и Штайнмайер обсудят сегодня размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе.