Букмекеры заподозрили договорной характер матча между Уэской и Химнастиком , игравшийся во второй по престижу футбольной лиге Испании (Сегунде). Он будет расследован специальной комиссией Ла Лиги.

Букмекеры во всем мире сняли этот матч с приема ставок (линии), потому что на него начали делать аномальные ставки. Причем, основной массив денег шел из Украины, передает издание El Confidencial.

За полтора часа до стартового свистка 30 из 59-ти ведущих букмекерских компаний мира заблокировали возможность ставить на этот матч.

По данным издания, основной массив ставок был сделан из Киева, Полтавы, Харькова, Николаева, Коростеня и Одессы.

Общий интерес к Сегунде в Украине в плане ставок - ничтожен. И подобные суммы это прямое подтверждение договорного характера матча, что и будут в итоге расследовать испанские футбольные власти.

Почему ставили на этот матч

Уэска обеспечила себе выход в высшую футбольную лигу Испании - Примеру в 40-м туре, когда команда выиграла, а основной конкурент Спортинг Хихон - проиграл.

До матча Уэска - Химнастик ситуация вверху была такова

2. Уэска - 75 очков

3. Спортинг Хихон - 68 очков

Как видим, хозяевам уже вообще ничего не надо было в двух оставшихся встречах. Уэска дома принимала Химнастик Таррагону, который отчаянно борется за выживание.

За 2 тура до окончания ситуация в нижней части турнирной таблицы была такой (из всех этой группы команд вылетает одна)

- Алькоркон - 48 очков

- Альбасете - 47 очков

- Альмерия - 46 очков

- Химнастик Таррагона - 46 очков

- Леонеса - 45 очков

Еще до матча многие букмекеры прочувствовали ситуацию и выставили аномальные коэффициенты на эту игру - 1,5 на победу аутсайдера, игравшего в гостях, и 5,7-5,75 на вторую команду чемпионата, игравшую дома.

Но ставили не просто на победу гостей, а ставили на конкретные детали матча - 0:0 по итогам первого тайма и 1:0 в пользу гостей в итоге.

Так и получилось в итоге. Победа гостей резко подняла их шансы не вылететь. Для этого им достаточно в домашнем матче против Райо Валлекано не проиграть. Райо Валлекано не просто вышел в Примеру, а уже и парад по этому поводу отгулял. В общем, им тоже ничего не нужно в последнем туре.

Потенциальная букмекерская катастрофа

Засветился в этом деле и наш старый знакомый Франческо Баранка. В комментарии для El Confidencial (в качестве главы европейской организации по борьбе с договорными матчами - Federbet) он поведал, что на матч в общей сложности было поставлено столько денег, что чистый выигрыш "знатоков" составил бы 10 миллионов евро.

Что дальше?

Кроме этого матча, аномальным движением средств в букмекерских компаниях был отмечен поединок Ройс - Кордоба, который также будет расследован Ла Лигой.

"Мы внимательно изучаем все поединки, где есть хоть малейший намек на договорной характер встречи, но больше никаких деталей мы предоставить не можем" — так прокомментировала Ла Лига для испанского издания AS эту ситуацию.

Участники матча, разумеется, полностью все отрицают.

"Посмотрите еще раз этот матч и увидите, что Уэска играла в полную силу", - заявил полузащитник Химнастика Хавьер Мантилья.

До матча с Химнастиком Уэска проиграла дома лишь 1 матч из последних 31-го поединка, а Химнастик уступил в последних 4-х выездных матчах подряд, не забив ни одного мяча.

"Страна" разбиралась, чем закончится облава на организаторов договорных матчей в украинском футболе.

Речь идет о массовой операции против предполагаемых организаторов и участников договорных матчей в украинском спорте №1, которая названа МВД беспрецедентной акцией по борьбе с коррупцией.

Напомним, кого букмекеры назвали фаворитом киевского финала ЛЧ.