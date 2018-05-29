Британская актриса Эмилия Кларк, которая перекрасилась и стала настоящей "матерью драконов", намекнула, что развязка сериала окажется весьма неожиданной, а Дейенерис Таргариен неприятно удивит зрителей.

Об этом актриса рассказала в эфире телешоу "Доброе утро, Америка".

По словам Кларк, ей было эмоционально сложно сниматься в последних сценах "Игры престолов".

"Это действительно разбивает сердце, когда ты заканчиваешь съемки в чем угодно… И я была эмоционально раздавлена на площадке. Мне говорили: "Эмилия, все хорошо", а я отвечала: "Но это же в последний раз!", - поделилась актриса.

Она также заявила, что в финале сериала зрители будут шокированы, когда они узнают, кем на самом деле является Дейенерис.

Фото: abcnews.go.com

Напомним, восьмой и последний сезон "Игры престолов" запланирован к показу в 2019 году. В нем будет всего шесть серий. Создатели шоу отложили выход сезона на год, поскольку им потребовалось больше времени для качественных съемок и создания спецэффектов.

Примером, работа над одной из решающих битв заняла у команды целых 55 дней. По словам старшего вице-президента канала Франчески Орси, в финале картины погибнет много персонажей.

Как сообщала "Страна", авторы "Игры престолов" снимут сразу несколько концовок сериала ради борьбы со спойлерами.