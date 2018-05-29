В понедельник, 28 мая в Словакии погибла 19-летняя гражданка Украины.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Словацкой Республике, пишет УНН.

"Как только это произошло, полиция прислала сообщение. Это гражданка Украины. Написано, что около 21:26 на улице Будувательской, дом 13, нашли умершую гражданку Украины 1999 года рождения. Консул занимается вопросом, мы, конечно, держим это на контроле", - отметили в посольстве.

По их информации, родственники погибшей еще не выходили на контакт. Дипломаты подтвердили, что инцидент произошел в городе Пряшеве.

"Полиция сообщила, что, по предварительной версии следствия, нет чужой вины в ее смерти. Они, наверное, еще будут допрашивать свидетелей и выяснять все обстоятельства", - рассказали в посольстве.

Отметим, по информации некоторых СМИ, девушка выпала с балкона 8-го этажа в одном из общежитий.

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