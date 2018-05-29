Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал в Украину и уже сделал ряд официальных заявлений. Он пообщался с прессой после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Штайнмайер имеет в Украине стойкий имидж пророссийского политика – именно он был одним из главных лоббистов Европы в деле подписания Минска-2. Также бывший глава МИД ФРГ чаще других говорил о необходимости отмены санкций против России – пусть и с рядом условий.

На этот раз он приехал в Киев обсуждать вопрос миротворцев и урегулирования на Донбассе. А помимо встречи с Петром Порошенко президент Германии выступил перед студентами Киево-Могилянской академии. Там он неожиданно заявил о вреде "агрессивного изоляционистского национализма" для Украины.

"Страна" собрала главные заявления Штайнмайера в Киеве.

"Нормандский формат" будет активизирован

На совместном брифинге с Петром Порошенко президент Германии заявил, что избежать эскалации ситуации на Донбассе удается благодаря "нормандскому формату", а вопрос введения миротворцев ООН постоянно обсуждается в Европе.

"Я думаю, что все переговоры приведут к тому, что нормандский процесс получит новый статус активности. Мы сможем сказать, что "нормандский формат" будет активизирован", – сказал Штайнмайер.

Это важное заявление – ранее страны нормандской четверки говорили о предстоящей совместной встрече с Владимиром Путиным после длительного перерыва.

В Кремле этой информации, впрочем, не комментируют – там, видимо, избрали политику игнорирования "нормандского формата", пока не появится конкретных подвижек в интересующих Москву темах.

Возможно, заявление Штайнмайера говорит о том, что по вопросам Донбасса снова есть что обсуждать. Например, миротворцев, по которым активно идут переговоры.

Миротворцы – "шаг вперед"

Потом Штайнмайер рассказал, каких именно подвижек он ждет от обсуждений в "нормандском формате". Речь идет о миротворческой миссии ООН.

"Я в разных местах говорил об этом (о миротворческой миссии на Донбассе. – Прим. ред.) и с разными партнерами, однако мы не сильно продвинулись в нахождении консенсуса. Я пока не могу рассказать о результатах этих переговоров или сделать какие-то прогнозы. Но при всех тех разговорах, которые я упоминал, – будь то в Берлине, в Ахене или Сочи с разными участниками, – речь шла об этой миротворческой миссии ООН, и я могу высказать надежду, что именно таким путем мы сможем сделать шаг вперед", – сказал президент Германии.

Также Штайнмайер подчеркнул, что альтернативы Минским соглашениям нет. "Нужно пусть и медленно, но двигаться этим путем", – сказал политик.

"Северный поток 2"

Президент Германии прокомментировал болезненную для Киева тему "Северного потока-2" – газопровода в обход нашей страны, который в теории резко снизит доходы от транзита российского газа.

В этой связи Штайнмайер призвал Украину не винить его страну из-за строительства газопровода "Северный поток 2". По его словам, у Киева нет причин переживать о потере статуса транзитера газа.

"Вы не должны нас обвинять. Если мы говорим о "Северном потоке 2", мы говорим также и о будущем и безопасности Украины", – сказал он. Штайнмайер подчеркнул, что Германия прикладывает усилия, чтобы обеспечить транзит природного газа через Украину после строительства газопровода.

"Надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем. Наибольшее беспокойство в Украине вызывает то, что она перестанет быть транзитером газа в будущем. Я думаю, это безосновательное переживание", – сказал немецкий президент.

Напомним, что ранее то же самое обещала Порошенко Ангела Меркель – что часть газа будет поступать через Украину. Другое дело, что эти обещания – пока только слова.

"Агрессивный изоляционистский национализм"

После общения с Петром Порошенко Франк-Вальтер Штайнмайер выступил перед студентами Киево-Могилянской академии. Им политик рассказывал, что, по его мнению, является главными угрозами будущему Украины. Среди них политик назвал коррупцию и национализм агрессивного толка.

"Европейский союз и Международный валютный фонд, например, ставят борьбу с коррупцией условием для финансовой помощи и сотрудничества, и поэтому мы решительно выступаем за суверенитет и территориальную целостность Украины и против агрессивного изоляционистского национализма, где бы это ни было в Европе", – сказал Штайнмайер.

"С обоими явлениями нам часто приходится сталкиваться в Европе. Слишком часто, но с обоими феноменами приходится бороться и Украине, и оба – коррупция и национализм – по-разному могут угрожать тому, что большими жертвами было завоевано на Майдане", – добавил политик.