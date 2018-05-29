Сегодня, 29 мая, Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения для одного из участников погрома торговых рядов на рынке "Лесная". Ветерана Азова Павла Мороза "Тичера" отпустили на волю на поруки. Об этом сообщает группа националистов С14 в Telegram.

Также известно, что в скором времени суд примет решение по двум другим задержанным.

Фото: t.me/C14_news

Лидер националистов "С14" Евгений Карась на странице в Facebook отметил, что двое задержанных - Ярослав Терещенко и Павел Мороз прошли фронт. "Один - с ДУК ПС, другой - с Азовом".

После событий на торговых рядах у метро "Лесная" они оказались за решеткой. По словам Карася, их задержали через полчаса после инцидента, вдали от столкновения с "Беркутом".

Ранее в группе "С14" сообщили, что силовики задержали 34 молодых парней, которые повредили торговую точку кавказца рядом с рынком у станции метро "Лесная". Около десяти задержанных оказались абсолютно случайными прохожими и охранниками из ларьков рядом метро.

"Задержанные - двое бойцов "Правого сектора", которым хотят дать трое суток и держать до суда, еще двоих будто отпускают; также хотят держать трое суток якобы активистов "Азова"; около половины задержанных выпустили", - сообщил Евгений Карась.

Фото: facebook.com/yevgen.karas

Как сообщала "Страна", подозрения трем задержанным вручили только в 11:00, поэтому Деснянский районный суд начал рассмотрение около 15:00. Решение по троим обвиняемым принимается в отдельных кабинетах.