Житель Кропивницкого в состоянии алкогольного опьянения избил во время задержания сотрудника полиции, сломав ему нос. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Кировоградской области.

Инцидент произошел, когда местная жительница пожаловалась правоохранителям на своего мужа.

Женщина рассказала, что ее избил собственный муж, а потом забрал ребенка и уехал по месту жительства.

"По указанному адресу был обнаружен 33-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения", - говорится в сообщении

Мужчина отказался подчиниться требованию полицейских проехать с ними в отделение и вел себя агрессивно, ударив одного из них кулаком в лицо.

"При попытке патрульных задержать его, начал бросаться в них кирпичами. Затем схватил металлический лом и направился в сторону полицейского. В дальнейшем злоумышленник был задержан. Полицейского госпитализировали с предварительным диагнозом: закрытый перелом носа", - рассказали в полиции.

Фото: facebook.com/kroppolice

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