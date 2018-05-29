Группа народных депутатов, членов парламентского Комитета по вопросам правовой политики и правосудия предложила, чтобы моральный вред устанавливался по методике, которую примет Кабинет министров. При этом вводится специальная профессия специалиста по оценке морального вреда, без которого теперь этот вред оценить будет практически невозможно. С ним нужно будет заключать договор и оплачивать проведение такой оценки, пишет sud.ua

Вся эта идея прописана в свежем законопроекте "О регулировании деятельности по определению размера морального (неимущественного) вреда" №8396.

Что предполагает новый закон?

Итак, закон охватывает все случаи, когда определяется размер морального вреда: от причиненного потребителям вследствие недостатков товаров, нарушения трудовых прав работника, в том числе при незаконном увольнении, до возмещения в результате нарушения прав граждан на социальную защиту (пенсию, др. виды социальных выплат и пособий в случае потери трудоспособности), а также вреда, причиненного незаконными действиями или бездействием правоохранительных органов, прокуратуры и суда.

Порядок определения размера морального вреда будет прописан в методике, которую утвердит Кабинет министров Украины.

В ней будет установлен порядок расчетов вероятного размера денежного возмещения морального вреда, особенностей определения размера в зависимости от исходных данных и случаев возмещения морального вреда, прописаны требования к содержанию заключения и пр.

"Методика определения размера морального вреда является обязательной для субъектов определения размера морального вреда, судебных экспертов, а также судей, которые используют ее в соответствии с законом", — отмечается в законопроекте.

Также в проекте прописаны этапы определения размера морального вреда:

заключение договора; анализ исходных данных, сбор и анализ другой информации, необходимой для определения размера морального вреда; осуществление расчетов вероятного размера денежного возмещения морального вреда; определение вероятного размера денежного возмещения морального вреда; составление заключения об определении размера морального вреда.

Основанием для определения размера морального вреда является договор между заказчиком и субъектом определения размера морального вреда (это будет новая профессия).

Среди существенных условий договора об определении размера морального вреда "срок, цена и предмет…". То есть услуги такого оценщика не бесплатные.

Чтобы определить объем страданий, оценщику нужны будут:

объяснение пострадавшего лица; медицинские заключения и справки о состоянии здоровья физического лица; выводы/отчеты экспертов и других специалистов (психологов, аудиторов, оценщиков и т. д.); иные документы, в которых содержится информация о негативных последствиях для физического или юридического лица от решений, действий, бездействия других лиц и/или о таких решениях, действиях, бездействии.

По результатам определения размера морального вреда составляется заключение об определении размера морального вреда в письменной форме.

Вывод об определении размера морального вреда является документом, подтверждающим определение размера морального вреда, который содержит расчет вероятного размера денежного возмещения морального вреда.

Впрочем, в данном случае возникает вопрос: зачем нужно заключать договор с оценщиком, если он лишь аккумулирует информацию и делает вывод, что, в принципе, может сделать и сам истец или адвокат?

Как будут отбирать в оценщики морального вреда?

При этом вводится специальная профессия специалиста по оценке морального вреда, без которого никуда.

Будет вестись специальный Реестр, а решение о внесении информации об оценщике как "субъекте определения размера морального вреда" в Реестр - приниматься Министерством юстиции Украины.

Квалификационное свидетельство оценщикам также выдается Министерством юстиции на основании соответствующего решения квалификационной комиссии, состав которой утверждается Министерством юстиции Украины и формируется из числа его представителей и представителей, делегированных Объединением специалистов по определению размера морального вреда.

Проект гласит, что субъектами определения размера морального вреда являются:

- субъекты хозяйствования, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, в составе которых работает хотя бы один специалист по определению размера морального вреда и информация о которых содержится в Государственном реестре субъектов определения размера морального вреда;

- лица, получившие квалификационное свидетельство специалиста по определению размера морального вреда, и информация о которых содержится в Реестре.

Специалистами по определению размера морального вреда могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, получившие высшее образование степени магистра (или приравненное к нему высшее образование по образовательно-квалификационному уровню специалиста) по специальности "Право" , "Экономика", "Психология", "Социология" или "Социальная работа", имеющие стаж профессиональной деятельности по соответствующей специальности не менее 2 лет после получения высшего образования, а также сдавшие квалификационный экзамен и получившие квалификационное свидетельство в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Интересно, что подготовку специалистов-оценщиков также будут проводить под эгидой Минюста.

Новый закон коснется и судебных экспертов.

Так, судебная экспертиза по вопросам определения размера морального вреда проводится "с учетом особенностей, определенных настоящим Законом о методическом регулировании определения размера морального вреда". Определение размера морального вреда не во время проведения судебной экспертизы осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Кроме того, в законе установлены определения:

"честь - соціально вагома позитивна оцінка фізичної особи з точки зору суспільної думки";

"гідність - самооцінка фізичною особою своїх моральних, професійних та інших якостей".

Как сообщала "Страна", Верховная рада приняла за основу законопроект о концессии.

Мы писали, что Верховная Рада разрешила легализовать самострои

Ранее Верховная Рада узаконила строительство и пользование частными дорогами в Украине