Лидер партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили собирается судиться в Европейском суде относительно лишения его гражданства и готов вернуться в Украину защищать права человека.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Гааге с Джефри Робертсоном, адвокатом, который защищает права в ЕСПЧ .

Видео конференции Саакашвили выложил на своей странице в Facebook.

Сам Саакашвили выглядел заметно похудевшим, а на его руке был замечен браслет "Шамбала", который, некоторым данным, защищает своего обладателя от негатива, приносит удачу и веру в собственные силы, дарит душевное равновесие.

Кроме того, экс-президент Грузии заявил, что ведет переговоры с нидерландскими депутатами о введении персональных санкций против президента Петра Порошенко, первого заместителя председателя фракции "БПП" Игоря Кононенко, нардепа Александра Грановского, министра внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Юрия Луценко.

Адвокат Робертсон уверен, что гонения на Саакашвили возникли из-за его борьбы с олигархами, которые влияют на президента и СМИ.

"К сожалению, хотя в Страсбурге очень хорошие суды, но обращаться к международным конвенциям можно только после исчерпания всех национальных средств защиты. А в Украине не существует прецедентов по защите прав человека от произвола президента или правительства", - отметил Робертсон.

Видео: facebook.com/SaakashviliMikheil/videos

Ранее "Страна" сообщала, что соратник Саакашвили решил сотрудничать со следствием - СМИ.

Также суд отложил на неопределенный срок слушание о гражданстве Саакашвили