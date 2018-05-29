В Будапеште 28 мая произошло ДТП с участием двухэтажного туристического автобуса Setra из Хмельницкой области, который въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. 28 украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.

Видео с места ДТП размещено на YouTube-канале euronews (magyarul).

Консул оказывает помощь гражданам Украины, которые пострадали. По предварительным данным, 8 пассажиров получили тяжелые травмы.

На видео видно, что в результате чрезвычайного происшествия транспорт лишился крыши и элементов корпуса.

Как сообщала "Страна", в автобусе путешествовали около 50 пассажиров. Угрозы для жизни пострадавших пассажиров нет. Среди раненых нет детей. По факту аварии открыто уголовное производство.

На место столкновения немедленно прибыли спасатели и пожарные команды.

Ранее в аэропорту Будапешта два автобуса врезались друг в друга, есть раненые.