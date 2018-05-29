Появилось видео жуткого ДТП с украинским автобусом в Будапеште
В Будапеште 28 мая произошло ДТП с участием двухэтажного туристического автобуса Setra из Хмельницкой области, который въехал в 3,5-метровый ограничитель высоты. 28 украинцев пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.
Видео с места ДТП размещено на YouTube-канале euronews (magyarul).
Консул оказывает помощь гражданам Украины, которые пострадали. По предварительным данным, 8 пассажиров получили тяжелые травмы.
На видео видно, что в результате чрезвычайного происшествия транспорт лишился крыши и элементов корпуса.
Как сообщала "Страна", в автобусе путешествовали около 50 пассажиров. Угрозы для жизни пострадавших пассажиров нет. Среди раненых нет детей. По факту аварии открыто уголовное производство.
На место столкновения немедленно прибыли спасатели и пожарные команды.
Ранее в аэропорту Будапешта два автобуса врезались друг в друга, есть раненые.