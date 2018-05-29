В селе Троянов Житомирской области припаркованный на берегу автомобиль внезапно скатился в реку и утопил водителя, который спал в салоне. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

"Предварительно установлено, что автомобиль Аudі-100, на котором на рыбалку приехали несколько человек, сдвинулся с места парковки и покатился к воде. В этот момент в салоне транспортного средства находился его водитель, который спал. К сожалению, он не проснулся и ушел под воду вместе с авто", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти погибшего.

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