Украина в апреле увеличила потребление каменного угля на 25,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 - до 3,533 миллиона тонн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с мартом этого года потребления угля в апреле снизилось на 12,6%.

В марте 2018 потребление каменного угля по сравнению с мартом 2017 увеличилось на 41,3% - до 4 млн тонн.

Напомним, что из-за боевых действий на востоке страны и блокады грузооборота с неподконтрольными территориями Украина испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована на территории оккупированной части Донбасса.

Ранее "Страна" писала о том, что цена на уголь в Европе достигла рекордного уровня по причине спроса Китая.

Также мы сообщали, что в Криворожстали официально подтвердили, что закупают уголь в России.