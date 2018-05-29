Экс-главе одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко, который в Одессе зарезал десантника, полиция обеспечит охрану как свидетелю.

Об этом со ссылкой на начальника управления превентивной деятельности в ГУ НП в Одесской области Ивана Ищенко пишет Odessa.Online.

По словам правоохранителя, председатель регионального главка Нацполиции Дмитрий Головин уже подписал соответствующий приказ.

Кроме этого представитель ведомства отметил, что сотрудники подразделения особого назначения также будут охранять девушку активиста Наталью Усатенко, которая работает в одном из местных СМИ.

В то же время в самом главке информацию не подтвердили и не опровергли, ссылаясь на закон об обеспечении безопасности лиц, которые фигурируют в уголовных делах.

Напомним, 24 мая в Одессе двое неизвестных совершили нападение на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко во дворе его дома. Стерненко рассказал, что он якобы оказал сопротивление, в результате чего один из нападавших был тяжело ранен. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

26 мая полиция отпустила напавшего на активиста, не сообщив ему о подозрении.

Ранее "Страна" сообщала, что против медиков, не оказавших вовремя помощь жертве Стерненко, могут завести дело.

Также нардеп Луценко похвалил националиста Стерненко за убийство десантника.