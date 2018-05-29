Во вторник, 29 мая, послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили соглашение с Европейским парламентом о выделении Украине 1 млрд евро в виде займа, который должен покрыть финансовые потребности страны в течение двух с половиной лет. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что займы будут поддерживать стабилизацию экономики и программу структурных реформ, дополняя ресурсы, предоставленные МВФ и другими донорами.

МВФ определил дефицит финансирования в размере $4,5 млрд на 2018 и 2019 годы.

"Дальнейшие выплаты будут обусловлены тем, что Украина будет уважать демократические механизмы и верховенство права и гарантирует уважение к правам человека. Они подлежат экономической политике и финансовым условиям, сосредоточивая внимание на структурных реформах и надежных государственных финансах, включая сроки их выполнения. Условия будут заложены в меморандуме о взаимопонимании между Украиной и Комиссией", - говорится в сообщении.

Еврокомиссия будет отвечать за выплату макроэкономической помощи. Комиссия и Европейская служба внешних действий - контролировать выполнение условий.

Как сообщала "Страна", помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что миссия МВФ приехала в Украину помочь с ценными бумагами предприятий.

Также сообщалось, что Украина не использовала более половины выделенной ей финансовой помощи.