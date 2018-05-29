В городе Измаил (Одесская область) 13-летний парень вырвал кошелек из рук у 16-летнего подростка. Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, к правоохранителям обратилась мать пострадавшего.

Пообщавшись с пострадавшим, правоохранители выяснили, что в пять часов утра на улице к нему подошел незнакомый парень и попросил сначала сигарету, а потом и 10 гривень. Парень ответил, что не курит и денег у него нет. На что неизвестный пригрозил проверить.

"После этого юноша достал кошелек, в котором были 1100 гривень. Как только он попытался вытащить деньги, как злоумышленник выхватил его и скрылся в неизвестном направлении", – указано в сообщении.

Следователи быстро установили, что к совершению преступления причастен 13-летний измаильчанин.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, - прокомментировал ситуацию начальник Измаильского отдела полиции Роман Галкин. - Кошелек, в котором находились банковские карточки и документы, вернули потерпевшему. Досудебное следствие продолжается.

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