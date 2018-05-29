Украинские Вооруженные силы подняли в небо над Донбассом авиацию, которая участвует в операции объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В сообщении говорится, что подразделения ООС провели внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач.

Целью учебных мероприятий было "достижение высокого уровня слаженности" в рамках поддержки авиацией действий общевойсковых частей.

Пресс-центр ООС подчеркивает, что авиация с заданием справилась.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как сообщала "Страна", на Донбассе под обстрелом погибла девочка, которой три дня назад исполнилось 15.

Напомним также, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер планирует продолжать переговоры с Сурковым по ситуации на Донбассе. Волкер воспринял негативно отстранение Владислава Суркова с должности уполномоченного президента России по Донбассу и переговорщика.