Почти четыре миллиарда гривен выделено на ремонт дорог областного и регионального значения с начала 2018 года. Из этой суммы чуть более 900 миллионов уже использованы. В целом же за год на строительство и реставрацию дорог планируют выделить 11,5 миллиарда гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает ТСН.

В числе лидеров по использованию средств Дорожного фонда Украины назвали Запорожскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

По состоянию на 23 мая "Укравтодор" согласовал перечень дорог, которые нужно отремонтировать, с администрациями 20 областей. В перечень попали Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская областные администрации, а еще Киевская городская государственная администрация. Общая сумма, которую планируют инвестировать в ремонт дорог названных областей - чуть более 9 миллиардов гривен.

Несмотря на неоднократные обращения, перечни от таких областей, как Житомирская и Киевская к "Укравтодору" не поступали.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве ведутся ремонтные работы на 14 дорожных объектах.

Также мы сообщали, что в Киеве начали масштабную реконструкцию Шулявского моста. Карта объезда.