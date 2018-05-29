Опасения Украины в том, что со строительством "Северного потока-2" она не будет транспортировать газ в страны Европы, является безосновательным.

Об этом заявил федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Обеспокоенность со стороны Украины, что она перестанет быть транзитером в будущем, я думаю, это безосновательные переживания", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что Германия прилагает усилия для обеспечения транзита природного газа через Украину, и для этого ведутся переговоры.

"Они проходят не только между Германией и Украиной, но также и с Европейским Союзом, и, я надеюсь, что эти переговоры принесут результаты в ближайшем будущем", - отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, что США призвали Евросоюз помешать реализации проекта Северный поток - 2.

Также Курт Волкер считает, что "Северный поток-2" ставит Украину в уязвимое положение.