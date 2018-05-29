В Белой Церкви четверо студентов, жителей общежития местного колледжа, были госпитализированы после того, как надышались перцовым газом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

После прибытия полиции, спасателей и представителей газовой службы стало известно, что газ был распылен во время "разборок".

"Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перцовым газом и были доставлены в больницу, где им медики оказали первую неотложную помощь", - рассказали в полиции.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, кто именно распылил газ - выясняет полиция. Эвакуация жильцов общежития не проводилась.

Как сообщала "Страна", ранее по Украине прокатилась волна отравлений школьников неустановленным веществом - прямо на территории учебных заведений. Подобные случаи произошли в Черкассах, Николаеве, Харькове и Новомосковске (Днепропетровская область). Чем конкретно травились дети и при каких обстоятельствах не установлено до сих пор. В МВД же убеждены, что отравления школьников не связаны между собой.

Мы писали, что после отравления в школах Минобразования рекомендует усилить охрану учебных заведений.