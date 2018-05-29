28 мая в г. Черниговка Запорожской области в бассейне для питьевой воды нашли тело пенсионерки без признаков жизни. Об сообщает пресс-служба ГосЧС.

"28 мая в 13:50 в Службу спасения "101" от дежурного Национальной полиции поступило сообщение о том, что по ул. Набережной в г. Черниговка произошло нештатное событие, необходима помощь спасателей. На момент прибытия на место происшествия, выяснилось, что в бассейне для питьевой воды на глубине 0,5 м находится тело пожилой женщины без признаков жизни. С помощью спасательных веревок личный состав 5 Государственной пожарно-спасательной части поднял тело погибшей и передал сотрудникам полиции", - говориться в сообщении.

Спасатели предполагают, что женщина оступилась и умерла в результате падения в бассейн. Однако, точная причина гибели будет устанавливатся.

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