Роналду оттолкнул блогера, подбежавшего сделать селфи со звездой на НСК Олимпийский
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналдо, который стал абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов, попал в неприятную историю на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.
Об этом написал известный аргентинский журналист и блогер Грего Россело, которому не удалось сделать селфи с лидером "сливочных".
Блогер подбежал к Роналду и попросил об одной совместной фотографии на память. Однако вместо желаемого фото Роналду оттолкнул представителя СМИ.
На самом деле Россело оказался поклонником извечного соперника португальца - Лионеля Месси.
"Меня толкнул Криштиану Роналду. Тот случай, когда футболист номер два в мире знает, что ты друг футболиста номер один. Репост, если вы считаете, что Месси является лучшим", - написал под видео Россело.
Фото: twitter.com/gregorossello
Интересно то, что другие футболисты мадридского "Реала" не отказали в желании блогера сделать с ним фото. Среди них были Карим Бензема, Серхио Рамос, Лука Модрич и Кейлор Навас.
Фото: twitter.com/gregorossello
Фото: twitter.com/gregorossello
Фото: twitter.com/gregorossello
Фото: twitter.com/gregorossello
Как сообщала "Страна", после финала Лиги чемпионов Зидан рассказал о будущем Роналду и героя матча Гарета Бэйла.
Также "Страна" писала о Роналду на последних секундах вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.