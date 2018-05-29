Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналдо, который стал абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов, попал в неприятную историю на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве.

Об этом написал известный аргентинский журналист и блогер Грего Россело, которому не удалось сделать селфи с лидером "сливочных".

Блогер подбежал к Роналду и попросил об одной совместной фотографии на память. Однако вместо желаемого фото Роналду оттолкнул представителя СМИ.

На самом деле Россело оказался поклонником извечного соперника португальца - Лионеля Месси.

"Меня толкнул Криштиану Роналду. Тот случай, когда футболист номер два в мире знает, что ты друг футболиста номер один. Репост, если вы считаете, что Месси является лучшим", - написал под видео Россело.

Фото: twitter.com/gregorossello

Интересно то, что другие футболисты мадридского "Реала" не отказали в желании блогера сделать с ним фото. Среди них были Карим Бензема, Серхио Рамос, Лука Модрич и Кейлор Навас.

Фото: twitter.com/gregorossello

Фото: twitter.com/gregorossello

Фото: twitter.com/gregorossello

Фото: twitter.com/gregorossello

Как сообщала "Страна", после финала Лиги чемпионов Зидан рассказал о будущем Роналду и героя матча Гарета Бэйла.

Также "Страна" писала о Роналду на последних секундах вывел "Реал" в полуфинал Лиги чемпионов.