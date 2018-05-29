Во время отдыха в урочище "Протятые камни" Черновицкой области турист, поскользнувшись, упал со скалы. Мужчина отправился в горы один, рядом не было никого, кто бы мог прийти на помощь. Об этом сообщил пресс-центр управления ГСЧС в Черновицкой области.

"27 мая в урочище "Протятые камни" Путильского района во время отдыха в горах по собственной неосторожности, поскользнувшись, упал со скалы турист 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

Из-за скалистой местности "скорая" не могла добраться до мужчины, поэтому пострадавший обратился к спасателям.

Фото: cv.dsns.gov.ua

"На место происшествия прибыли сотрудники Горного поисково-спасательного отделения Аварийно-спасательной части. Поскольку у мужчины было подозрение на перелом ноги, спасатели оказали домедицинскую помощь пострадавшему и иммобилизовали поврежденную конечность, после чего травмированного доставили в Выжницкую центральную районную больницу", - отметили в ГСЧС.

Как сообщала "Страна", в Кирилловке половина баз отдыха остаются подтопленными, спасатели эвакуировали 200 отпускников.

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