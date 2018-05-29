В семье популярного украинского певца Олега Винника случилось горе - на 81-м году скончалась мама исполнителя Анна Яковлевна. Об этом сообщает ТСН.

По словам односельчан, пожилая женщина умерла в 28 мая в больнице. Причину смерти односельчане называть отказались.

Также стало известно, что в последние минуты жизни Олег Винник не смог быть рядом с мамой. Сегодня у артиста запланирован концерт в Ивано-Франковске.

Анна Яковлевна несколько недель назад отметила юбилей - ей исполнилось 80 лет. К юбилею мамы Олег Винник хотел дать концерт в родном селе, однако этого так и не произошло.

"Такова жизнь. Она всегда смотрела на него по телевизору. Знала, что сын у нее звезда и радовалась за него", - сказали односельчане. Они рассказали, что во дворе дома, где жила мама певца, только закончили класть тротуарную плитку. После завершения ремонта семья планировала отпраздновать юбилей Анны Яковлевны.

Ранее "Страна" писала о том, что в возрасте 86 лет скончался четвертый побывавший на Луне астронавт.

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