Мэр Киева Виталий Кличко, несколько лет удерживавший титул чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе признался, что спортсменом быть проще, чем политиком.

Об этом Кличко рассказал в интервью The Guardian.

"Я скажу честно и прямо: гораздо проще быть чемпионом мира по боксу, чем мэром города. В политике нет никаких правил - на вас могут напасть со спины, могут нанести удары ниже пояса, а еще нет никаких перерывов - работа идет 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Это очень сложная работа", — сказал Кличко.

Интервью у мэра столицы Украины брали за несколько часов до финала Лиги Чемпионов в Киеве, который прошел 26 мая.

В интервью Кличко похвастался своими достижениями в Киеве: реконструкция 500 км новых дорог по европейскому стандарту и закрытие незаконных киосков. К остальным, еще решаемым проблемам он отнес улучшение муниципальных услуг, борьбу против компаний, которые незаконно строят в городе и упорядочивание парковки.

"Советская система - это то, как все здесь работает”", - заявил Кличко. "Очень сложно сломать систему. Система большая и негибкая, неэффективная, а также коррумпированная. И это наша главная цель - изменить систему, сломать систему, сделать ее современной", - сказал он.

Ранее "Страна" сообщала, что "Чем старше человек, тем больше ему лет". Самые великие слова Кличко за 3 года на посту мэра Киева

Также у сына мэра Кличко на 18-летии был торт с листком марихуаны.