Правительство Папуа - Новой Гвинеи запретило социальную сеть Facebook в стране на один месяц, чтобы изучить, как ее граждане используют платформу, как распространяются ложные сведения и порнография, и по возможности удалить фейковых пользователей, пишет The Guardian.

Число пользователей Facebook по всему миру превышает 2 млрд человек. Сколько из них являются гражданами Папуа - Новой Гвинеи, точно не известно. Однако, по данным Всемирного банка, доступ к интернету имеют менее 10% из 8 млн жителей страны.

Приостановка работы соцсети "позволит собрать информацию, чтобы идентифицировать, отфильтровать и удалить пользователей Facebook, скрывающихся за фейковыми учетными записями, выгружающих порнографические изображения, размещающих ложную и вводящую в заблуждение информацию", заявил министр связи Папуа - Новой Гвинеи Сэм Бэзил.

Кроме того, власти намерены изучить, как с Facebook взаимодействуют другие государства.

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