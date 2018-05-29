Сегодня, 29 мая, Деснянский районный суд Киева избирает меру пресечения трем участникам погрома торговых рядов на рынке "Лесная".

Возле здания суда собралось большое количество представителей националистических и радикальных организаций. Об этом сообщает "Информатор".

"Сейчас должен начаться суд над тремя участниками столкновений с полицией на столичном рынке "Лесная". У суда собрались националистические силы и обычные жители города в поддержку задержанных. Корреспондент насчитал около 150 человек, представляющих С14, "Национальный корпус", "Правый сектор", ОУН и атошники различных батальонов", - информирует издание.

В С14 также сообщили о данной акции. "Людей уже немало, все больше и больше. Но из-за жары все рассеялись по окрестностям. Приходите! Маяковского 5В", - написано в Facebook организации.

Отмечается, что здание взяли под усиленную охрану бойцы Национальной гвардии и полиции. Заседание должно было начаться в 13:00, но подозрения вручили только в 11:00, поэтому суд перенесли на 15:00. Троих обвиняемых будут судить в отдельных кабинетах.

Фото: informator.news

Фото: informator.news

"Залы и коридоры забиты. На улице десятки людей, которые не поместились в здание. По двум другим задержанным скоро тоже начнутся заседания. Походу, сегодня они все поедут уже домой", - говорится в сообщении С14 в Telegram.

Фото: t.me/C14_news

Фото: t.me/C14_news

Как сообщала "Страна", Радикалы из С14 опровергают свое участие в погроме на рынке у метро "Лесная".

Напомним также, что ранее сын написал, кто такой пенсионер, которого избили у метро "Лесная" в Киеве, и сообщил о его состоянии.