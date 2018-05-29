В Министерстве иностранных дел Грузии обвинили власти Сирии в нарушении международного права, после признания этой страной независимости Абхазии и Цхинвальского региона.

"В результате манипуляций со стороны Российской Федерации сирийский режим 29 мая принял решение, нарушающее международные нормы и принципы, признав так называемую независимость грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона. Этим действием режим Асада поддержал осуществленную Российской Федерацией военную агрессию против Грузии", - говорится в заявлении МИД Грузии.

По словам заместителя министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, в Тбилиси приступили к процедурам разрыва дипломатических отношений с Сирией.

"Сирийский режим пренебрег международными правовыми обязательствами по признанию территориальной целостности и незыблемости международно признанных границ государств. Учитывая это, Грузия начала процедуры с целью разорвать дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой", - сказал он.

Как сообщала "Страна", ране президент Сирии Башар Асад неожиданно прилетел в Сочи на переговоры с Путным.

Мы писали, что Грузия надеется вступить в НАТО в 2021 году.

Ранее две страны, Грузия и Литва, взаимно изменили названия, в грузинском и литовском языках они соответсвенно теперь называются Сакартавело и Лиетува.