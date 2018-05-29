В Белой Церкви (Киевская область) в одном из колледжей распылили газ. Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ НП Украины в Киевской области Николай Жукович, пишет УНН.

"В полицию поступило сообщение, о том, что в одном из учебных заведений Белой Церкви распылили газ. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших на данный момент не поступало", - сообщил Жукович.

Отметим, что Украину всколыхнули инциденты с распылением газа в учебных заведениях.

Так, 8 мая в Черкассах во время школьной линейки произошло массовая потеря сознания учащихся. В городскую больницу с признаками отравления органов верхних дыхательных путей были госпитализированы более 50 учеников и четырех учителей. Пока причины отравления остаются неизвестны.

В этот же день аналогичная ситуация произошла в школе Новомосковска Днепропетровской области.

11 мая инцидент с газом произошел в Павлограде. Почти 700 учеников и учителей пришлось вывести из здания школы, где распылили неизвестное вещество.

21 мая в школе №6 в Николаеве распылили неизвестный газ. Из учебного заведения эвакуировали около 400 учеников. В больницу доставили 36 учеников.

22 мая в школе №3 в Харькове распылили баллончик с неизвестным веществом. За медицинской помощью обратилось 37 учеников.

Однако Министерство образования и науки заявило, что не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за участившихся в последнее время случаев отравления детей неизвестным веществом.

"Страна" проанализировала, что происходит в украинских школах и почему молчат власти.