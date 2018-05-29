Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство не собирается предпринимать никаких ответных мер против украинских журналистов в ответ на действия Киева в отношении российских СМИ.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы не ограничиваем ничего. В Украине практически закрыты и запрещены все российские СМИ, журналистов выгоняют, не пускают, ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов. Но у нас никаких ответных мер в отношении украинских журналистов, либо других, не принимается", - сказал Лавров, отвечая на вопросы Академии управления при президенте Белоруссии.

Лавров считает, что обеспечить свободу массовых коммуникаций возможно. Он также отметил, что "представители украинских СМИ достаточно резко освещают происходящее в России.

Лавров акцентировал на необходимости выявлять те угрозы, которые может нести Интернет-пространство.

Как сообщала "Страна", 14 мая президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширив круг лиц с ограничениями в полтора раза.

В список попали десятки российских СМИ, деятельность которых запретили в Украине.

А ООО "Медиа Инновейшн Груп" и сайт "Экономические известия" намерены обратиться в международные организации, а также в судебные инстанции Украины из-за включения их в список экономических санкций СНБО от 2 мая.